موعد يوم الوطني السعودي الـ91 وشعار ومراسم الاحتفال به

الرياض - محمد عبدالله - تشهد السعودية في يوم 23 سبتمبر من كل عام مراسم الاحتفال بيوم الوطني السعودي والذي يصادف هذا العام الذكرى الـ91 لتأسيس المملكة بموجب المرسوم الصادر من المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود في مثل هذا اليوم عام 1932.

وأطلقت الهيئة العامة للترفيه هوية اليوم الوطني الـ91 للمملكة، والذي حمل شعار “هي لنا دار”، في الوقت الذي تستعد فيه الهيئة للغعلان عن إطلاق الاحتفالات والعروض والمهرجانات والحفلات في جميع أنحاء المملكة.

ودعت هيئة الترفيه جميع الجهات إلى استخدام وتوحيد الشعار والهوية الخاصين بهذا اليوم، من أجل إدراجها في مختلف التطبيقات المستخدمة للاحتفال بيوم الوطني السعودي، كما أطلقت موقعًا ورابطًا إلكترونيًا لذلك، في الوقت الذي يتحدد فيه سنويًا هذا اليوم يوم إجازة رسمية في جميع المصالح والمؤسسات الحكومية والخاصة والقطاع العام.

وصممت العناصر الأساسية لهوية شعار اليوم الوطني السعودي الـ91 من هذه المشاريع التي تعد مصدر إلهام لكل فنان معاصر، واكتملت هذه المجموعة بإضافة عنصر الإنسان الذي له دور فعال في تحقيق الرؤية.

وبينّت الترفيه، أن الشعار اللفظي لهوية اليوم الوطني استلهم من وصف القصائد والأغاني الشعبية للوطن بالدار، والمقصود به ليس البيت فقط، وإنما الاستشعار بما تقدمه المملكة العربية السعودية لتكون "لنا دار"، خاصة بعد دخول العالم المنحدر الصعب مع جائحة كورونا (كوفيد 19).

وأضافت الهيئة، أن السعوية أثبتت قدرتها وقوتها على إكمال المشاريع القائمة وإطلاق الأخرى الضخمة، دافعة بأبنائها نحو الفرص والإمكانيات من استمرار النمو والحفاظ على جودة الحياة الكريمة، فيما استلهم شعار الاحتفال باليوم الوطني 91 الفني من خريطة المملكة العربية السعودية، وخط الثلث العربي المرسوم على العلم السعودي.

وقبل أيام من حلول موعدى الذكر الـ91 اليوم الوطني السعودي الغالية على قلوب المواطنين، يستعد السعوديين للاحتفال بهذه المناسبة من خلال اكتساء الشوارع والمنازل بجميع أنحاء السعودية باللون الأخضر وهو لون العلم السعودي.

ومن المرتقب أن يتم تنظيم عدد من الحفلات الفنية والغنائية من قبل الهيئة العامة للترفيه، ومراسم خاصة لاستقبال الضيوف المشاركين في الاحتفالات، لتقديم التهنئة للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا بهذه الذكرى.

ودعت الهيئة جميع الجهات إلى استخدام وتوحيد الهوية الخاصة باليوم الوطني الـ 91، عبر إدراجها في مختلف التطبيقات المستخدمة للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية، حيث يمكن تحميلها من خلال الدخول إلى الرابط التالي (من هنا).

ويحتفل المواطنون باليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية، في 16/02/1443 هجريًا الموافق يوم الخميس23/09/2021 ميلادياً؛ وهو أيضًا الموافق السادس عشر م شهر صفر من العام اهجري 1443هـ وذلك وفق القويم السعودي تقويم أم القرى.

ولا يفصلنا عن الاحتفال باليوم الوطني السعودي 2021 سوى شهر على حلول ذكرى مناسبة اليوم الوطني الـ 91 في الخميس الموافق (٢٣/٩/٢٠٢١) ميلاديًا الموافق يوم (١٦/٢/١٤٤٣) هجرية.

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