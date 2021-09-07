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وكيل الصحة يكشف لـ«عاجل» سبب عدم إعطاء لقاح أسترازينيكا لمن دون الـ18 عامًا

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الرياض - محمد عبدالله - كشف وكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري، إمكانية تلقي من دون الـ18 عامًا لقاح أسترازينيكا.

وقال وكيل وزارة الصحة، في تصريحات لـ«عاجل»، إن لقاح أسترازينيكا غير مرخص حاليًا لمن هم دون 18 عامًا.

وحول سبب عدم ترخيصه لتلك الفئة بعد، قال عسيري، إن الدراسات في هذا الشأن لم تكتمل بعد.

وكانت وزارة الصحة، كشفت الأسبوع الماضي آلية التبديل بين لقاحات (كوفيد-19) المعتمدة في المملكة (فايزر – أسترازنيكا – موديرنا).

وأكدت وزارة الصحة، أن آلية التبديل بين لقاحات مطورة بتقنيات مختلفة ليست جديدة في علم تطوير اللقاحات وتستخدم منذ عام 1990.

وأشارت إلى أن التبديل آمن وفعّال ويؤدي إلى استجابة مناعية أكبر ويساهم في الحماية من مضاعفات الفيروس.

وأكدت أنه يسمح بالتبديل للفئة من 12 – 18 عامًا بين لقاحي فايزر وموديرنا، فيما سيسمح بالتبديل للبالغين بين أسترازنيكا وفايزر، وأسترازينيكا وموديرنا، وفايزر وموديرنا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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