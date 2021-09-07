في اليوم الوطني السعودي.. معلومات يجب أن تعرفها عن المملكة

الرياض - محمد عبدالله - يحتفل المواطنون بيوم الوطني السعودي، في 23 سبتمبر من كل عام، وتشهد هذه المناسبة احتفالات كبيرة على المستويين الشعبي والرسمي في المملكة.

ويعتبر يوم الوطني السعودي 23 سبتمبر من عام 1932م يومًا تاريخيًا وفاصلًا في التاريخ السعودي الحديث، حيث تم توحيد "مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها" وأصبحت كلها دولة واحدة تحت اسم المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي الصادر من المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود.

لم يكن تأسيس الملك عبدالعزيز آل سعود، للملكة العربية السعودية هو التأسيس الأول لها، وإنما سبقه أكثر من مرة قيام وسقوط للدولة، فبحسب موقع "دارة الملك عبدالعزيز"، فقد تأسست الدولة السعودية الأولى (1744ـ 1818م)، وهي ما تسمى بـ"إمارة الدرعية".

وأسس هذه الدولة الإمام محمد بن سعود، بعد تحالفه مع محمد بن عبد الوهاب، وقد نجح آل سعود في توحيد نجد بعد سنوات طويلة من الحروب، وانتهت الدولة السعودية الأولى عام 1818 نتيجة للحملات التي أرسلتها الدولة العثمانية التي هدمت عدة مناطق للدولة السعودية الأولى في أنحاء الجزيرة العربية.

بعد عامين من نهاية الدولة السعودية الأولى، عاد القادة من آل سعود إلى الظهور من جديد لإعادة تكوين الدولة السعودية الثانية، وبدأوا في محاولة إعادة دولتهم، فعلى الرغم من الدمار الذي ألحق بالدولة الأولى إلا أن الحملات العثمانية لم تتمكن من القضاء على مقومات الدولة السعودية.

وقام الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود في عام 1824م بتأسيس الدولة السعودية الثانية "إمارة نجد" وعاصمتها الرياض لكن بعد خلاف خلاف بين الإمام وأبناء الإمام فيصل بن تركي، خرج الإمام في عام 1891 الرياض، مع أسرته إلى دولة الكويت، وسيطر محمد بن رشيد حاكم حائل عليها، وبذلك انتهت الدولة السعودية الثانية.

وفي 15 يناير عام 1902 خرج الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود من الكويت على رأس حملة صغيرة من 60 رجلا من أقاربه وأنصاره صوب الرياض ونجح في السيطرة عليها، وبايعه أهلها.

​وفي 1904 انتصر قوات الأمير الشاب على قوات آل الرشيد في موقعة الشنانة، لينجح في السيطرة على القصيم وبسط سلطانه على أغلب نجد، وفي 1913، زحف قوات المؤسس صوب الأحساء ونجح في انتزاعها من العثمانيين.

ونجح جيش آل سعود في دخول الطائف ومكة عام 1924، وفي عام 1926، تمت مبايعة المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ملكا على الحجاز في المسجد الحرام بمكة، ليصبح لقب عبدالعزيز ملك الحجاز وسلطان نجد، واستمر ذلك حتى 23 سبتمبر من عام 1932 عندما تم إعلان قيام المملكة العربية السعودية.

وصممت العناصر الأساسية لهوية شعار اليوم الوطني السعودي الـ91 من هذه المشاريع التي تعد مصدر إلهام لكل فنان معاصر، واكتملت هذه المجموعة بإضافة عنصر الإنسان الذي له دور فعال في تحقيق الرؤية.

وبينّت الترفيه، أن الشعار اللفظي لهوية اليوم الوطني استلهم من وصف القصائد والأغاني الشعبية للوطن بالدار، والمقصود به ليس البيت فقط، وإنما الاستشعار بما تقدمه المملكة العربية السعودية لتكون "لنا دار"، خاصة بعد دخول العالم المنحدر الصعب مع جائحة كورونا (كوفيد 19).

وأضافت الهيئة، أن السعودية أثبتت قدرتها وقوتها على إكمال المشاريع القائمة وإطلاق الأخرى الضخمة، دافعة بأبنائها نحو الفرص والإمكانات من استمرار النمو والحفاظ على جودة الحياة الكريمة، فيما استلهم شعار الاحتفال باليوم الوطني 91 الفني من خريطة المملكة العربية السعودية، وخط الثلث العربي المرسوم على العلم السعودي.

ووفقًا لنظام العمل والإجازات في المملكة وكما هو موضح في المادتين 127 و128 من لوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ فإن إجازة اليوم الوطني السعودي يومًا واحدًا فقط هو الموفق 23 من شهر سبتمبر من كل عام.

ونظرً إلى هذا اليوم من العام الجاري سوف يكون يوم الخميس؛ فإن الإجازة سوف تكون يوم الخميس 23-9-2021، مع ضم إجازتي الجمعة والسبت باعتبارهما إجازة عمل رسمية أسبوعية، ما يُعني عودة الموظفين إلى العمل مرة أخرى بعد إجازة اليوم الوطني والطلاب إلى المدارس أبضًا في تمام يوم الأحد الموافق (26-9-2021م) والموافق 19-2-1443هـ.

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