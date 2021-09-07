مقطع يوثق رصد مخالفات لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس

الرياض - محمد عبدالله - وثق مقطع فيديو، رصد مخالفين لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس.

وأجرت فرق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، جولات ميدانية للتأكد من تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس.

وقال مراقب العمل، عبد الله الزاكي، لـ«الإخبارية» إنَّ المنطقة الشرقية تسجل 200 مخالفة أسبوعيا لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس.

وبدأ تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس اعتباراً من يوم الثلاثاء 15 يونيو حتى يوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021م (وبقى 8 أيام على انتهاء العمل بالقرار).

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