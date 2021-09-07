مجلس الوزراء يصدر قرارًا بترقية 6 أشخاص.. من هم؟

الرياض - محمد عبدالله - أصدر مجلس الوزراء، في جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قراراً بترقية 6 أشخاص، في وظائف مختلفة.

تمَّت ترقية إبراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن زيد إلى وظيفة (مدير عام الشؤون المالية) بالمرتبة الرابعة عشرة ب"وزارة الداخلية".

وترقية منصور بن عبدالله بن بين الروقي إلى وظيفة (مدير عام إدارة شؤون الوافدين ) بالمرتبة الرابعة عشرة ب"وزارة الداخلية".

وتمت ترقية فهيد بن مشنان بن مبارك الدوسري إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الرابعة عشرة ب"الأمن العام".

كما تمت ترقية زيد بن إبراهيم بن محمد الشبل إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة "بالديوان العام للمحاسبة".

وترقية المهندس فارس بن عبدالعزيز بن عبدالله بن فارس إلى وظيفة (مدير عام مكتب الرئيس) بالمرتبة الرابعة عشرة ب"ديوان المظالم".

وترقية محمد بن احغمد بن محمد الناخبي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة ب"ديوان المظالم".

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