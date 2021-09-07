«الصحة»: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة إلى 38.3 مليون

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة، إلى 38.3 مليون، مشيرة إلى أن 15.8 مليون شخص تلقوا جرعتين.

قالت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إن التبديل بين لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة آمن وفعّال، ويؤدي إلى استجابة مناعية أكبر ويسهم في الحماية من مضاعفات الفيروس.

وأضافت الوزارة أن المملكة سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية (138) حالة مؤكدة وتعافي (172) حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة (2463) حالة منها (636) حالة حرجة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (545505) حالات، فيما بلغت حالات التعافي (534451) حالة.

كما تم تسجيل (6) حالات ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى (8591) حالة.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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