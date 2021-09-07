إطلاق يوم للأسرة الخليجية وآليات التعاون.. محور لقاء مجلس شؤون الأسرة ونظيره في الشارقة

الرياض - محمد عبدالله - عقد مجلس شؤون الأسرة اجتماعاً افتراضياً عبر تقنية الاتصال المرئي مع نظيره في إمارة الشارقة في دولة الإمارات لتوسيع التعاون في المجال الأسري والاجتماعي على مستوى البلدين ودول مجلس التعاون الخليجي لضمان أفضل تمثيل للأسرة والمرأة والطفل.

وناقش الاجتماع إطلاق يوم للأسرة الخليجية، وآلية التعاون المشترك في تصميم وتنفيذ الفعاليات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة للمرة والطفل تحديداً وللأسرة بشكل عام، إلى جانب عقد المؤتمرات والندوات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بمناقشة القضايا الخاصة بالأسرة، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأكدت الدكتورة "هلا التويجري" الأمين العام بالمجلس، حرص المملكة بتوفير كل الإمكانات لدعم الأسرة السعودية ودفع جهود مجلس شؤون الأسرة التي تهدف إلى تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها، والمحافظة عليها قوية متماسكة ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية والمثل العليا، مبينة في ختام تصريحها أن المجلس ممثلا في لجان المناطق أطلق حزمة من المبادرات لتلبية احتياجات المجتمع.

من جانبها أوضحت الدكتورة "خولة الملا" أمين عام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بإمارة الشارقة أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص المجلس على مد جسور التواصل الفعّال وبناء الشراكات مع مختلف الجهات المعنية بشؤون الأسرة، قائلة: "إن مجتمع دول مجلس التعاون الخليجي ينعم بالأمان والاستقرار، ولا تزال الأسرة تحافظ على تماسكها وقيمها ومبادئها، إلا أن التحديات في هذا الشأن كبيرة ويجب مواجهتها من خلال العمل على تطوير سياساتنا الاجتماعية والتنموية، وتعزيز ثقافة وسلوكيات التماسك الأسري في المجتمع الخليجي، لتحقيق أهداف موحدة والدفع بمسيرة التنمية الأسرية إلى آفاق أرحب".

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