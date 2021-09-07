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الشوط الثاني... السعودية 1 X عمان 0 في تصفيات كأس العالم 2022

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GMT 15:34 07.09.2021(محدثة GMT 17:06 07.09.2021) انسخ الرابط

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انطلقت مباراة المنتخب السعودي مع نظيره العماني في مجمع السلطان قابوس، ضمن منافسات الجولة الثانية لتصفيات القارة الأسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، الذي يقام في قطر.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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