الشوط الثاني... السعودية 1 X عمان 0 في تصفيات كأس العالم 2022

انطلقت مباراة المنتخب السعودي مع نظيره العماني في مجمع السلطان قابوس، ضمن منافسات الجولة الثانية لتصفيات القارة الأسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، الذي يقام في قطر.