الشوط الثاني... السعودية 1 X عمان 0 في تصفيات كأس العالم 2022

GMT 15:34 07.09.2021(محدثة GMT 17:06 07.09.2021) انسخ الرابط
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انطلقت مباراة المنتخب السعودي مع نظيره العماني في مجمع السلطان قابوس، ضمن منافسات الجولة الثانية لتصفيات القارة الأسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، الذي يقام في قطر.