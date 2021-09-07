شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الشرقية يشدد على متابعة أعمال مقاولي النظافة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - معالجة 18 حاوية نظافة و 600 متر من الأرصفة المتهالكة بالجبيل

- إزالة 1165 متر مخلفات بناء وإزالة 25 سيارة تالفة بالعليا

- معالجة 35 متر مربع من الكتابات المشوهة للجدران بالصرار

- تحسين مظهر 176 من حواجز الحفريات ومعالجة 700 متر من حفر الشوارع بالقليب

ناقش أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، خطة معالجة التشوه البصري ومؤشرات القياس لأداء الإدارات والبلديات، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الثلاثاء 30/1/1443هـ، في مقر الأمانة، وتهدف الخطة الى متابعة معالجة التشوه البصري في المنطقة، خلال الفترة الزمنية القليلة القادمة.

وأكّد أمين المنطقة الشرقية خلال الاجتماع على تبنّيه لإقامة حملات للمقاولين المتعاقدين مع الأمانة، بالتعاون مع غرفة الشرقية، لتفعيل دور المؤسسات وإشراكها في رفع المخلفات، مُشدداً على ضرورة التركيز على أعمال مقاولي النظافة وتكثيف العمل على ذلك، بالإضافة إلى بذل الجهود في معالجة الأرصفة بشكلٍ جيد لضمان بقاءها أطول فترة ممكنة، وتحمّلها للأمطار والظروف المناخية.

عقِب ذلك اطّلع "الجبير"على إنجازات بلدية محافظة الجبيل لمعالجة التشوه البصري، والتي تضمّنت استبدال ومعالجة (18) حاوية نظافة، ومعالجة (600) متر طولي من الأرصفة المتهالكة، ومعالجة (3800) متر مربع من حفر الشوارع، ومعالجة وضع (9) سيارات تالفة، وبالإضافة الى رفع (4000) متر مربع من مخلفات البناء والهدم، وصيانة (7) عمود إنارة، ومعالجة (2000) متر مربع من الكتابات المشوهة.

بعدها اطّلع على عرض خطة معالجة التشوه البصري لبلدية محافظة قرية العليا، حيث قامت البلدية بإزالة (1165) متر مكعب من مخلفات البناء والهدم، ومعالجة (199) متر مربع من الكتابات المشوهة للجدران، وإزالة (25) سيارة تالفة، بالإضافة لمعالجة وضع واستبدال (105) حاوية، ودهان (676) متر طولي من بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية، وإزالة وتحسين مظهر (15) من حواجز الحفريات، ومعالجة (67) متر مربع من حفر الشوارع والتشققات، وصيانة (154) عمود إنارة وفانوس، وإصلاح (557) متر مربع من الانترلوك وبلاط الأرصفة المتهالكة.

كما ناقش معاليه انجازات بلدية الصرار، والتي تضمّنت إزالة (1300) متر مكعب من مخلفات البناء والهدم، ومعالجة (35) متر مربع من الكتابات المشوهة للجدران، وإزالة (14) سيارة تالفة، بالإضافة لمعالجة وضع (151) حاوية، ودهان (10000) متر طولي من بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية، وإزالة وتحسين مظهر (50) من حواجز الحفريات.

عقِب ذلك اطّلع على عرض خطة معالجة التشوه البصري لبلدية القليب، والتي بدورها أنجزت إزالة (9266) متر مكعب من مخلفات البناء والهدم، ومعالجة (216) متر مربع من الكتابات المشوهة للجدران، وإزالة (13) سيارات تالفة، بالإضافة لمعالجة وضع (107) حاوية، ودهان (4750) متر طولي من بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية، وإزالة وتحسين مظهر (176) من حواجز الحفريات، ومعالجة (700) متر مربع من حفر الشوارع والتشققات.

واختتم "الجبير"الاجتماع بتوصياته التي تضمّنت تكثيف الجهود لمعالجة التشوهات البصرية، مع تسريع آلية الأعمال الجاري تنفيذها والأخذ بالتوصيات والمهام المُناطة لكل بلدية.