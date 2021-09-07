شكرا لقرائتكم خبر عن "حملات إحسان " .. نقلة نوعية في مفهوم العمل الخيري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - أول برنامج من نوعه بالمملكة يُتيح جمع التبرعات بشكل إلكتروني

- مجالات متعددة لجمع التبرعات تم اختيارها بعناية فائقة

- يسعى لترسيخ إعلاء التكافل الاجتماعي بين الأفراد والمنافسة المحمودة

- فريق عمل "إحسان " يعتمد طريقة عمل تقوم على مبدأ الشفافية والإفصاح

يعد برنامج "الحملات" الذى اطلقته منصة إحسان " لجمع تبرعات الأفراد "إلكترونيًا ، نقلة نوعية في مفهوم العمل الخيري، إذ يُعتبر أول برنامج من نوعه على مستوى المملكة الذي يُتيح جمع التبرعات بشكل إلكتروني وفي مجالات مُحددة وبشكل يعكس منهج الشفافية الكاملة سواء في مرحلة جمع التبرعات أو توجيهها إلى مستحقيها.

ويتيح برنامج "حملات إحسان"، مجالات متعدده لجمع التبرعات ، تم اختيارها بعناية فائقة لتغطية الاحتياج في المجالات ذات الصلة برعاية وكفالة الأيتام والرعاية الصحية وسُقيا الماء؛ كمرحلة أولى، وستتلوها العديد من المجالات الأخرى تبعًا للاحتياج الذي يظهر بحسب الحالات المعروضة.

ومن أهم الإيجابيات التي يسعى برنامج حملات إحسان إلى ترسيخها، الإعلاء من شأن التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، من خلال إشراكهم في عمل الخير ورفع روح التنافس المحمود في البذل والعطاء بما يعود النفع والفائدة والخير على منتظري الدعم من الفئات الأشد احتياجًا.

و يُحسب لمنصة إحسان والقائمين عليها، اعتمادهم لطريقة عمل تقوم على مبدأ الشفافية والإفصاح، وإظهار حجم التبرعات المطلوبة وحجم الأموال المستقبلة والمبالغ المتبقية، بما يعزز من ثقة المتبرعين سواء كانوا جهات أو أفراد بفرص التبرع التي تُتيحها المنصة للجميع.