تحذير.. قشور الفصفص قد تسبب اختناق الأطفال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-07

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

حذر استشاري الأطفال الدكتور نصرالدين الشريف، محبي تناول اللب الذي يعرف بالفصفص من رمي قشور الفصفص في الأرض عند تناوله في المنزل، مبينًا أن هذه القشور قد تسبب اختناقًا عند الأطفال الصغار الذين يحبون في الأرض، ويتناولون كل ما هو موجود الأرض، فابتلاع الطفل حبة واحدة من اللب بقشره أو بدونه تسبب حدوث شرقة قد تؤدي إلى اختناق الطفل، مما قد يستدعي التوجه به فورًا لأقرب مستشفى.

قشور الفصفص خطرة:

وأوضح لـ” متابعات الخليج 365 ” أن بعض الأشياء البسيطة التي يبتلعها الطفل قد لا تسبب أي مشكلة، ولكن ابتلاعه لأجسام كبيرة وقاسية مثل النقود المعدنية أو البطاريات الصغيرة فهي التي تسبب المشاكل الكبيرة وتستدعي التدخلات الجراحية، إذ أوضحت الدراسات أن أغلب الأجسام الغريبة التي يبتلعها الأطفال تمر خلال القناة الهضمية دون التسبب بأي مشكلة، ولكن بعض أنواع الأجسام الغريبة كالبطاريات الصغيرة وقطع المغناطيس أو الأجسام التي يمكن أن تحوى مواد سامة لها خطورتها وتوصياتها الخاصة، وعلميًا فإن أضيق جزء في القناة الهضمية هو النقطة التي يضيق فيها المريء ليلتقي بقمة المعدة، وهذه النقطة تقع عن عضلة دائرية تسمى بالعضلة العاصرة أسفل المريء، لذا فبمجرد مرور الجسم الغريب الذي تم ابتلاعه عبر نقطة التقاء المريء والمعدة، فمن غير المحتمل أن يسبب مشكلة، وفي الغالب لن تتم ملاحظته وهو يخرج في فضلات الجسم.

خطوات الاسعافات الأولية:

ونصح الدكتور الشريف بضرورة عند ابتلاع الطفل لأي جسم غريب فلا بد من إخراجه بأسرع وقت ممكن لتجنب تعرض غشاء المريء لمزيد من الجروح، وهناك بعض إسعافات الأولية يجب القيام بها لعدم حدوث مضاعفات خطيرة وهى صفع الطفل على ظهره 5 مرات، الوقوف خلف الطفل المصاب بالاختناق ووضع إحدى الذراعين على صدر الطفل المصاب لدعمه، وحني الطفل من منطقة الخصر بحيث يكون القسم الأعلى من الجسم موازيًا للأرض، توجيه خمس صفعات منفصلة بعظمة راحة اليد على ظهر الطفل المصاب بين لوحي الكتف، عمل 5 ضغطات على البطن، المناوبة بين الصفعات الخمس على الظهر والضغطات البطنية الخمس لحين خروج الجسم العالق، وفي حال فشل الإجراءات السابقة فأنه يجب نقل الطفل فورًا إلى المستشفى.

إبعاد الأشياء الحادة:

وشدد الدكتور الشريف على ضرورة إبعاد الأشياء الحادة عن متناول يد الأطفال، كالدبابيس والعملات المعدنية أو أزرار البطاريات أو قطع المغناطيس، إذ يسهل إصابة الطفل بجروح داخلية عند ابتلاعه مثل هذه الأشياء، كما يجب ملاحظة الأطفال عند حدوث التقيؤ أو فرط إفراز اللعاب أو إصابته بالسعال إذ يعتبر ذلك مؤشرات على ابتلاعه شيئًا ما.

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