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أفاد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم "الثلاثاء"، بأن بلاده ترى زخمًا إيجابيًّا في المحادثات مع الإمارات؛ لإنهاء خلاف قائم منذ سنوات، وأن العلاقات ستعود إلى مسارها إذا استمرّ هذا.
وأضاف "أوغلو" لقناة "إن.تي.في" التلفزيونية، أنه يمكن تطبيع العلاقات بين البلدين إذا اتخذت خطوات متبادلة وكانت الظروف ملائمة؛ وفقًا لـ"رويترز".
الخلاف قابل للإنهاء.. تركيا تنظر بإيجابية لمحادثاتها مع الإماراتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-07
أفاد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم "الثلاثاء"، بأن بلاده ترى زخمًا إيجابيًّا في المحادثات مع الإمارات؛ لإنهاء خلاف قائم منذ سنوات، وأن العلاقات ستعود إلى مسارها إذا استمرّ هذا.
وأضاف "أوغلو" لقناة "إن.تي.في" التلفزيونية، أنه يمكن تطبيع العلاقات بين البلدين إذا اتخذت خطوات متبادلة وكانت الظروف ملائمة؛ وفقًا لـ"رويترز".
07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
04:44 PM
"أوغلو" أشار إلى إمكانية تطبيع العلاقات
أفاد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم "الثلاثاء"، بأن بلاده ترى زخمًا إيجابيًّا في المحادثات مع الإمارات؛ لإنهاء خلاف قائم منذ سنوات، وأن العلاقات ستعود إلى مسارها إذا استمرّ هذا.
وأضاف "أوغلو" لقناة "إن.تي.في" التلفزيونية، أنه يمكن تطبيع العلاقات بين البلدين إذا اتخذت خطوات متبادلة وكانت الظروف ملائمة؛ وفقًا لـ"رويترز".
، الخلاف قابل للإنهاء.. تركيا تنظر بإيجابية لمحادثاتها مع الإمارات ،
المصدر : الخليج 365
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