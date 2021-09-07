، نصف عدد السكان .. 18 مليون أفغاني في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأزمة تزداد تفاقماً بتأثير الصراع السياسي والجفاف و" كورونا

حذر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر، والهلال الأحمر، اليوم (الثلاثاء)، من أن 18 مليون أفغاني أصبحوا في أمس الحاجة للمساعدات الإنسانية؛ بسبب الصراع والجفاف وجائحة كورونا.

وأوضح "الاتحاد" أن الجفاف الشديد فاقم المعاناة الناتجة عن الصراع المستمر منذ سنوات، إلى جانب جائحة كورونا، وأن أحوالي 18 مليون أفغاني، أي نصف عدد السكان، في حاجة لمساعدات إنسانية، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن عشرات آلاف الأسر تركت منازلها طلباً للغذاء والمأوى في مناطق الحضر، حيث يقيم البعض في مخيمات إغاثة من دون طعام أو دخل.

وبين أنه زاد مناشدته إلى أكثر من 36 مليون فرنك سويسري (39.34 مليون دولار) لدعم الهلال الأحمر الأفغاني، وتقديم المساعدات العاجلة لنحو 560 ألف شخص في 16 إقليماً هي الأكثر تضرراً من الجفاف وعمليات النزوح الناتجة عن الصراع.