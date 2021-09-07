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اعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، اليوم الثلاثاء، أنه لا حاجة للتسرع في الاعتراف بحكم حركة طالبان في أفغانستان.
وقال "أوغلو": "لا حاجة للمسارعة، هذه نصيحتنا للعالم بأسره، علينا التحرّك بشكل مشترك مع المجتمع الدولي"، وفقاً لـ"فرانس 24".
وبيّن الوزير التركي أن بلاده لا تزال تجري محادثات مع "طالبان"؛ بشأن تشغيل مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابول.
وأضاف أن تركيا تعمل مع قطر، والولايات المتحدة، على الشروط التي سيكون بالإمكان بموجبها إعادة فتح المطار أمام الرحلات الدورية، التي يحتاجها إيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء المدنيين العالقين وإعادة البعثات الدبلوماسية إلى كابول.
وأوضح "أوغلو" أن الأمن يبقى النقطة العالقة الأبرز؛ لأنه لن يكون بإمكان الرحلات التجارية استئناف حركتها قبل أن تشعر شركات الطيران والتأمين بأن الظروف آمنة بما يكفي.
تركيا تدعو العالم إلى عدم التسرع في الاعتراف بـ"طالبان"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-07
اعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، اليوم الثلاثاء، أنه لا حاجة للتسرع في الاعتراف بحكم حركة طالبان في أفغانستان.
وقال "أوغلو": "لا حاجة للمسارعة، هذه نصيحتنا للعالم بأسره، علينا التحرّك بشكل مشترك مع المجتمع الدولي"، وفقاً لـ"فرانس 24".
وبيّن الوزير التركي أن بلاده لا تزال تجري محادثات مع "طالبان"؛ بشأن تشغيل مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابول.
وأضاف أن تركيا تعمل مع قطر، والولايات المتحدة، على الشروط التي سيكون بالإمكان بموجبها إعادة فتح المطار أمام الرحلات الدورية، التي يحتاجها إيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء المدنيين العالقين وإعادة البعثات الدبلوماسية إلى كابول.
وأوضح "أوغلو" أن الأمن يبقى النقطة العالقة الأبرز؛ لأنه لن يكون بإمكان الرحلات التجارية استئناف حركتها قبل أن تشعر شركات الطيران والتأمين بأن الظروف آمنة بما يكفي.
07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
04:20 PM
"أوغلو" أشار إلى عدم انتهاء محادثات تشغيل مطار كابول
اعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، اليوم الثلاثاء، أنه لا حاجة للتسرع في الاعتراف بحكم حركة طالبان في أفغانستان.
وقال "أوغلو": "لا حاجة للمسارعة، هذه نصيحتنا للعالم بأسره، علينا التحرّك بشكل مشترك مع المجتمع الدولي"، وفقاً لـ"فرانس 24".
وبيّن الوزير التركي أن بلاده لا تزال تجري محادثات مع "طالبان"؛ بشأن تشغيل مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابول.
وأضاف أن تركيا تعمل مع قطر، والولايات المتحدة، على الشروط التي سيكون بالإمكان بموجبها إعادة فتح المطار أمام الرحلات الدورية، التي يحتاجها إيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء المدنيين العالقين وإعادة البعثات الدبلوماسية إلى كابول.
وأوضح "أوغلو" أن الأمن يبقى النقطة العالقة الأبرز؛ لأنه لن يكون بإمكان الرحلات التجارية استئناف حركتها قبل أن تشعر شركات الطيران والتأمين بأن الظروف آمنة بما يكفي.
، تركيا تدعو العالم إلى عدم التسرع في الاعتراف بـ"طالبان" ،
المصدر : الخليج 365
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