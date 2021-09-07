شكرا لمتابعة خبر عن محامي : لا استثناءات في محاسبة منسوبي "نزاهة" المتورطين بقضايا فساد (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المحامي والمستشار القانوني، حمود الناجم، أن الشخص يعمل في الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" لا يستثتى من المراقبة والحساب، بل ويكون جرمه أكبر إذا لم يؤدي عمله بالشكل المطلوب وترتب على ذلك ضرر.

وأضاف أن من يعمل في الجهاز الرقابي والجهاز العدلي والتحقيقي عليه أن يباشر عمله بأمانة ودقة وحرص، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

ولفت إلى أن القضاء يعاقب أي موظف تابع لـ"نزاهة" ثبت أنه استغل منصبه وأخفى الحقائق، مؤكدًا أن الهيئة لديها القدرة على رصد القضايا التي يتورط فيها منسوبيها مثلما يحدث في القضايا الأخرى.

يذكر أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أعلنت اليوم أنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، منها إيقاف ضابط برتبة عقيد متقاعد من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ومواطن لقيام الأول بالتواصل مع متورطين بقضايا فساد خلال فترة عمله وادعائه حفظ قضاياهم مقابل مبالغ مالية تسلم للثاني.

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