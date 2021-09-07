شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة على معظم مناطق المملكة خلال الفترة المقبلة.

وتوقع مركز الأرصاد، استمرار فرص تكوّن السحب الرعدية الممطرة يومي الخميس والجمعة على مناطق منها عسير وجازان والباحة؛ ويمتد تأثيرها إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأشار مركز الأرصاد، إلى تأثير حالة مطرية أخرى ابتداءً من يوم السبت القادم وتستمر لعدة أيام على مناطق منها عسير، وجازان، والباحة ومكة، ويمتد تأثيرها إلى مرتفعات منطقة المدينة المنورة.