شكرا لمتابعة خبر عن "التجارة" تشهِّر بصاحب مؤسسة زورت بلد المنشأ لقطع غيار السيارات في الدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

أعلنت وزارة التجارة، عن التشهير بصاحب مؤسسة تختص في بيع قطع الغيار بمدينة الدمام بعد صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظامي مكافحة الغش التجاري والبيانات التجارية لعرض وبيع "3,360" قطعة فلاتر زيت سيارات مغشوشة ومقلدة ولا تحمل أي بيانات تجارية.

ويشار إلى أن الفرق الرقابية للوزارة ضبطت قيام المنشأة بتزوير بلد المنشأ وتقليد علامات تجارية معروفة لإيهام وتضليل المستهلك بجودة البضاعة المعروضة.

وعرضت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام متضمناً غرامة مالية مائة ألف ريال، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة ثلاثة أشهر، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.