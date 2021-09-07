شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد" يكشف مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

‏كشف المركز الوطني للأرصاد، عن مدن المملكة الأعلى في تسجيل درجة الحرارة لهذا اليوم الثلاثاء.

وأوضح المركز، أن الدمام سجلت 47.6، الأحساء 45.9، القيصومة وحفر الباطن 45.6، الخرج ورفحاء 45، الرياض والقصيم وعرفة 44، والمدينة المنورة 43.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، عن هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وتمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار المركز إلى ارتفاع نسبة الرطوبة خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط المملكة.