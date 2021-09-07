شكرا لمتابعة خبر عن قياس يتيح الاختبار التربوي الخاص بالرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن مركز قياس التابع لـ هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الثلاثاء، عن إتاحة التسجيل في “الاختبار التربوي العام” الخاص بالرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية.

وأوضح المركز أنه يمكن التسجيل من خلال نظام الرخص المهنية عبر الرابط

وكان مركز قياس قد أعلن انطلاق “الفترة الأولى” من اختبار القدرة المعرفية في عدد من مناطق ومحافظات المملكة.

ويهدف الاختبار لقياس المعارف والمهارات الوظيفية وتقويمها في القطاعين العام والخاص، وفق منهجية علمية محددة،