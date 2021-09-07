شكرا لمتابعة خبر عن والد الطفلين المصابين في سقوط شظايا صاروخ بالدمام يروي تفاصيل الواقعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

روى "محمد الحايطي " تفاصيل سقوط شظايا صاروخ باليستي على منزله الكائن بضاحية الملك فهد، في الدمام عقب اعتراض الدفاعات الجوية للصاروخ. ما أسفر عن إصابة طفلاه وزوجته، كما لحق ضرر بأبواب المنزل ونوافذه.

وقال : "كنت في الطريق وجاءني اتصال من زوجتي الساعة 9.25 دقيقة مساء، ما رددت في المرة الأولى، وبعدها سمعت صوت الانفجار، وكنت أبعد 5 كيلومترات عن المنزل"، بحسب العربية.

وتابع قائلا "عند وصولي شاهدت الإسعافات ودوريات الأمن في الموقع"وقد هشم الانفجار جميع نوافذ المنزل وأدى لانقطاع التيار الكهربائي.

وأضاف أصيب ابني "تركي – 11 عاماً" مصابا بجروح في قدمه، وكذلك "شجون – 7 أعوام" فنقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج، ثم خرجا لاحقا وحالتهما مطمئنة. أما زوجتي فقد أصيبت بالتصاق وثقب في طبلة الأذن، نتيجة دوي الانفجار، وفقدت مؤقتاً السمع في أذنها اليسرى.

وأردف: "المنزل تضرر بنسبة 60%، لذا انتقلت أسرته إلى شقة سكنية أمنتها الدولة حتى الانتهاء من حصر الأضرار والترميم".