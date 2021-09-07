إيران خسرت.. السعودية تفوز بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة «الآسوساي»

الرياض - محمد عبدالله - فازت المملكة اليوم -ممثلة بالديوان العام للمحاسبة- بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي) بحصولها على 36 صوتاً محققةً المركز الأول.

وجاءت في المركز الثاني، ماليزيا بحصولها على 26 صوتا، ثم كوريا وتركيا بحصول كل منهما على 25 صوتا، ثم روسيا التي حصلت على 24 صوتا، ثم باكستان والفلبين بواقع 23 صوتا لكل منهما، فيما لم يحالف الحظ كل من إيران نظير حصولها على 15 صوتا وأفغانستان لحصولها على 3 أصوات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس عشر للجمعية العمومية للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي)، الذي عقد عبر الاتصال المرئي اليوم 30 محرم 1443هـ الموافق 7 سبتمبر 2021م برئاسة تايلندا، وحضور الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في 43 دولة آسيوية.

ويضاف هذا الإنجاز للمناصب القيادية العليا التي تحضى بها المملكة -ممثلة بالديوان العام للمحاسبة- في المنظمات الدولية والإقليمية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة؛ حيث يتولى الديوان منصب النائب الثاني لرئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، ويرأس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بها، وكذلك يرأس جانب (الإنتوساي) باللجنة التوجيهية للتعاون مع مجتمع المانحين الذين يرأس جانبهم البنك الدولي، كما يتولى الديوان منصب النائب الثاني لرئاسة المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأربوساي)، وسيتولى رئاستها في أواخر عام 2022م.

وبهذه المناسبة رفع رئيس الديوان الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري خالص التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، على انتخاب الديوان عضواً في المجلس التنفيذي لـ (الآسوساي) والتي لم يكن له أن تتحقق لولا الدعم الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.