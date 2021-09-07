4 مدن «الأكثر تعافيًا» من كورونا في 24 ساعة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت 4 مدن، عدد حالات التعافي من فيروس كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية والبالغ إجماليه 172 حالة، وسجلت الرياض 23 حالة وعرعر 15 وجدة 11 ورفحاء 10 حالات تعاف جديدة.

وسجلت وادي الدواسر 8 حالات والمدينة المنورة 7 وبريدة 6 حالات وسجلت حائل والطائف 5 حالات تعاف لكل منهما، ومكة المكرمة 4 حالات.

كما تم تسجيل 3 حالات تعاف بكل من: الهفوف وأبو عريش وعنيزة والمظيلف والخرج والفرشة.

واقتصر التعافي على حالتين فقط تم تسجيلها بكل من: العارضة والدرب وتبوك ونجران والخبر وينبع وطريف والزلفي وبقيق والبدع، وعيون الجواء، ورياض الخبراء وحوظة بني تميم وصبيا وأملج وحفر الباطن والنعيرية والخفجي والريث.

وانحصر التعافي على تسجيل حالة واحدة بكل من: الطوال وبدر الجنوب وأبها وخميس مشيط وجازان والدلم وبيشة والقطيف والظهران والقحمة وقصيباء وضرما وأحد المسارحة والقنفذة وبلجرشي والعقيق والليث وبدر والبكيرية وميسان وأضم وبللسمر.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم الثلاثاء، انخفاضا في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 636 حالة، فيما تم أمس الاثنين تسجيل 689 حالة بانخفاض قدره 53 حالة.

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