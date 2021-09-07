«المياه» توزِّع 76 مليون متر مكعب لمواكبة الموسم السياحي بالقطاع الجنوبي

الرياض - محمد عبدالله - كشفت شركة المياه الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن القطاع الجنوبي نجح في توزيع أكثر من 76 مليون متر مكعب خلال 3 أشهر في 4 مناطق (عسير، جازان، نجران، والباحة) منذ بداية يونيو حتى نهاية أغسطس، وذلك لمواكبة الموسم السياحي بالقطاع الجنوبي.

وجاء ذلك، نتيجة تنسيق مشترك مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، لتعزيز إمداد المياه المحلاة خلال الموسم.

وأكد رئيس القطاع الجنوبي بشركة المياه الوطنية عبدالله العمري بحسب بيان للشركة، اليوم الثلاثاء، أن القطاع نجح في إدارة موسم صيف الـ 4 مناطق لهذا العام؛ من خلال اعتماده خطة تشغيلية وضعها منذ وقت مبكر.

وأضاف أن الشركة أسهمت في تعزيز مصادر المياه في القطاع، مبينا أنه جرى توزيع ما يزيد على 29 مليون متر مكعب في منطقة عسير، كما جرى توزيع أكثر من 11 مليون م3 في منطقة الباحة، وتوزيع أكثر من 28 مليون متر مكعب في منطقة جازان، أما في منطقة نجران فوُزِّع فيها أكثر من 8 ملايين م3، وذلك خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأوضح العمري أن خطة موسم الصيف للقطاع الجنوبي اعتمدت على ثلاثة محاور رئيسة؛ هي تحديد كميات المياه المطلوبة لموسم الصيف، وجدولة توزيعها إلى جميع المدن والمحافظات الأربع وفقًا للكثافة السكانية المتوقعة، وتوزيع الفرق الميدانية بمواقع مختلفة بمناطق الصيانة المنتشرة في المدن والمحافظات وفق جدول زمني مخصص لذلك.

وأشار إلى أن المحور الثالث تمثل في التركيز على التشغيل الفعلي للخطوط الرئيسة والشبكات الفرعية، ومراقبة ضغوط المياه فيها، فضلًا عن جاهزية فرق الصيانة والتدخل السريع والربط المستمر مع غرف العمليات لضمان استقرار جميع العمليات التشغيلية.

وبيّن أن متوسط ضخ المياه وتوزيعها خلال الربع الثالث فاق 800 ألف متر مكعب لكل يوم في كل من عسير وجازان والباحة ونجران مجتمعه، مثمنًا دعم ومتابعة وزير البيئة والمياه والزراعة والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية وحرصهم على توفير المياه بكميات كافية تواكب الطلب عليها في مثل هذه المواسم، وتقديم أفضل الخدمات لعملاء الشركة في القطاع الجنوبي.

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