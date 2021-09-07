بالصور.. 70 فرقة ميدانية لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري بشوارع الطائف

الرياض - محمد عبدالله - شرعت أمانة الطائف ممثلة في وكالة المشاريع، في تنفيذ أعمال طلاء الأرصفة وخطوط الطرق، ومحددات المسارات للشوارع الرئيسة والفرعية ومداخل ومخارج الأحياء.

يأتي ذلك ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لتعزيز القضاء على أشكال التشوهات البصرية.

وقال أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، إن برنامج طلاء الأرصفة وخطوط الطرق ضمن محاور معالجة التشوه البصري التي قطعت فرق العمل الميدانية فيه مرحلة متقدمة من الإنجاز، مؤكدًا أن طلاء محددات المسارات يعزز السلامة المرورية ويسهم في دعم حركة المشاة.

وأوضحت أمانة الطائف، أن فرق العمل الميدانية تعمل على مدار الساعة لتسريع وتيرة العمل ورفع كفاءة المنجزات بمبادرة التشوه البصري، بأكثر من 70 فرقة ميدانية، لرصد التشوهات ومعالجتها والتفاعل الفوري مع البلاغات الواردة عبر تطبيق بلدي أو عبر وسائل التواصل الخاصة بالأمانة وهاتف العمليات الموحد 940.