الصحة: استمرار انخفاض الحالات الحرجة.. والنشطة تسجل 2463 حالة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن انخفاض في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 636 حالة، فيما تم أمس الإثنين تسجيل 689 حالة بانخفاض قدره 53 حالة.

وأشارت الوزارة –عبر تويتر- إلى أن عدد الحالات النشطة شهد انخفاضا؛ حيث تم تسجيل 2463 حالة، مقارنة مع أمس فقد تم تسجيل 2503 حالات وذلك بانخفاض قدره 40 حالة.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، و172 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اعلن أمس الأحد، إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا للفئات الأشد حاجة صحيًا في المملكة التي لديها اضطرابات في المناعة أو خضعوا لعمليات زراعة.

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