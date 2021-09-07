وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يستقبل السفير المصري لدى المملكة

الرياض - محمد عبدالله - استقبل وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير أحمد قطان، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة أحمد فاروق.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية على «تويتر»، صورة من اللقاء، مؤكدًا أنه جاء لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كان السفير «قطان»، قد أجرى زيارة في وقت سابق الشهر الماضي، إلى دولة تونس، في زيارة رسمية.

واستقبل الوزير قطان والوفد المرافق له بمطار قرطاج الدولي، مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة، ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج الأستاذ عثمان الجرندي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، وفقًا لوزارة الخارجية.

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