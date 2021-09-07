أخبار السعودية.. المملكة الثالثة عالميًا في التعامل مع كورونا.. وإلغاء خدمة نوع اللقاح

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء الموافق 7سبتمبر 2021 منها: السعودية تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في التعامل مع كورونا، وإلغاء خدمة نوع اللقاح من تطبيق «صحتي».

السعودية تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في التعامل مع كورونا

قال استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة، د. عبدالله بن مفرح عسيري، إن السعودية احتلت المرتبة الثالثة عالميًا في التعامل مع فيروس كورونا، وفقا لمؤشر نيكاي.

«نزاهة» تباشر 20 قضية فساد بملايين الريالات تورط فيها ضباط وموظفون

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» أن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

الصحة: إلغاء خدمة نوع اللقاح من تطبيق «صحتي»

أوضحت وزارة الصحة، أنه تم إلغاء خدمة إظهار نوع اللقاح في كل مركز عبر تطبيق (صحتي)، وأن كل اللقاحات المعطاة بالمملكة آمنة.

«المياه» توزِّع 76 مليون متر مكعب لمواكبة الموسم السياحي بالقطاع الجنوبي

كشفت شركة المياه الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن القطاع الجنوبي نجح في توزيع أكثر من 76 مليون متر مكعب خلال 3 أشهر في 4 مناطق (عسير، جازان، نجران، والباحة) منذ بداية يونيو حتى نهاية أغسطس، وذلك لمواكبة الموسم السياحي بالقطاع الجنوبي.

شرطة منطقة مكة تضبط مواطنين بحوزتهما 12 كجم حشيشًا بالقنفذة

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من ضبط مواطنين بمحافظة القنفذة وبحوزتهما 12 كيلو جرام من الحشيش المخدر.

بالصور.. إحباط تهريب 233 كجم حشيش بالساحل الشرقي

تمكنت مديرية مكافحة المخدرات وحرس الحدود من إحباط تهريب (233) كيلو جرامًا من الحشيش المخدر عبر الساحل الشرقي للمملكة، والقبض على 7 متهمين من عدة جنسيات.

صندوق هدف: 5 خطوات للتقديم على إعانة البحث عن عمل

حدد صندوق التنمية البشرية «هدف» نحو 5 خطوات للتقديم على إعانة البحث عن عمل، لافتًا إلى قيمة الدعم وشروط الحصول عليه.

ابتكار بطاقة ذكية تغني عن الجوال داخل المدارس بالجبيل

اعتمدت إدارة التعليم العام بالجبيل، ابتكار البطاقة الذكية كبديل لاستخدام الجوالات داخل المدارس؛ لإظهار الحالة الصحية للطلاب.

المملكة تستعد لليوم الوطني السعودي.. قصة النشيد الوطني وتاريخه

بينما لم يتبق على الاحتفال باليوم الوطني السعودي 91 سوى أسبوعين، يتساءل المواطنون حول قصة وتاريخ النشيد الوطني: «سارعي للمجد والعلياء... مجدي لخالق السماء... وارفعي الخفاق أخضر.. يحمل النور الـمسطر.. رددي الله أكبر»

98% نسبة التعافي من كورونا بالسعودية

أعلن مركز الإحصاء الخليجي، أن عدد لقاحات كورونا بدول الخليج العربية تجاوزت 70 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس في السعودية 98%.

البائع أم المشتري ؟ .. «هيئة الزكاة» تحدِّد المسؤول عن ضريبة التصرفات العقارية

بينت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يمكن الاتفاق بين البائع والمشتري على من يتحمل ضريبة التصرفات العقارية، لكن يظل البائع هو المسؤول أمام الهيئة عن دفع الضريبة وأي التزامات تنشأ عنها.

الصندوق السعودي للتنمية يفتتح مشروعًا مروريًا في عمّان

افتتح الصندوق السعودي للتنمية، في العاصمة الأردنية عمّان، مشروع التقاطعات المرورية في منطقة مرج الحمام (طريق عمان - البحر الميت)، وهو منحة من السعودية بتكلفة إجمالية 19 مليون دولار.

«أمن الطرق» توجِّه تنبيهًا لقائدي المركبات بـ4 محافظات في منطقة الرياض

وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهًا لمستخدمي الطرق الخارجية بعدة محافظات بمنطقة الرياض، من أتربة تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية.

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