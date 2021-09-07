الصحة:  138 إصابة جديدة بكورونا و172 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 545505 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 172 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 534451 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8591 حالة.

كانت وزارة الصحة، أوضحت أنه تم إلغاء خدمة إظهار نوع اللقاح في كل مركز عبر تطبيق (صحتي)، وأن كل اللقاحات المعطاة بالمملكة آمنة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، يوم الأحد الماضي، أن سيتم إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا للفئات الأشد حاجة صحياً في المملكة التي لديها اضطرابات في المناعة أو خضعوا لعمليات زراعة.

وأضاف متحدث الصحة، أن إجمالي عدد جرعات كورونا المعطاة بلغ 38 مليون جرعة، فيما استكمل التحصين بجرعتين 15 مليون شخص.

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