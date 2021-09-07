نشرة عاجل.. «نزاهة» تباشر 20 قضية فساد بملايين الريالات.. وتشكيل الأخضر المتوقع لمباراة عمان

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة «عاجل» أهم الأحداث على الساحة الدولية والمحلية والرياضية، منها «نزاهة» تباشر 20 قضية فساد بملايين الريالات تورط فيها ضباط وموظفون، وتشكيل الأخضر المتوقَّع لمباراة عُمان اليوم، ومقطع فيديو متداول يوثق لحظة هروب أسرى سجن جلبوع.

وفيما يلي تفاصيل النشرة:

«نزاهة» تباشر 20 قضية فساد بملايين الريالات تورط فيها ضباط وموظفون

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» أن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وقال المصدر من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» إن عدد قضايا الفساد التي باشرتها الهيئة خلال الفترة الماضي بلغت نحو 20 قضية فساد، بملايين الريالات.

نزاهة: 4 ضباط برتبة لواء استولوا على 212 مليون ريال للتعاقد مع شركة محددة

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، اليوم الثلاثاء، عن 20 قضية فساد باشرت التحقيقات فيها خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المتورطين فيها، ومن أكبر تلك القضايا قضية فساد تورط فيها أربعة ضباط برتبة لواء حصلوا على 212 مليون ريال.

هيئة نزاهة: شركة مقاولات تدفع 76 مليون ريال وتذاكر ومصاريف سفر لـ5 موظفين وضباط

تمكنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) من كشف قضية فساد كبرى تضمنت قيام شركة مقاولات بتقديم «رشى» وصلت لأكثر من 76 مليون ريال، وتذاكر ومصاريف سفر، لموظفين وضباط، بهدف التلاعب في الكميات والمواصفات المطلوبة في مشاريع حكومية.

بالصور.. تنظيف وتلميع باب الكعبة وإطار الحجر الأسود بأساليب متطورة حديثة

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتوجيه من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بأعمال تنظيف وتلميع باب الكعبة المشرفة والإطار الفضي للحجر الأسود.

وقال مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، إنه تم تنفيذ أعمال تنظيف وتلميع باب الكعبة المشرفة والإطار الفضي للحجر الأسود، بأساليب متطورة حديثة، مع تحري الفريق الفني أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي لإنهاء المهمة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية.

شرطة منطقة مكة تضبط مواطنين بحوزتهما 12 كجم حشيشًا بالقنفذة

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من ضبط مواطنين بمحافظة القنفذة وبحوزتهما 12 كيلو جرام من الحشيش المخدر.

هل يمكن تغيير الصورة الشخصية عند تجديد جواز السفر؟.. الجوازات تجيب

أوضحت المديرية العامة للجوازات، طريقة تغيير الصورة في جواز السفر، لافتة إلى آلية إصداره وتجديده.

وأضافت الجوازات السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه عند إصدار أو تجديد جواز سفرك يتم اعتماد الصورة الموثقة في النظام الآلي.

التأمينات الاجتماعية: 4 خطوات للتحقق من الأهلية لنظام ساند

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، آلية تحقق المشترك من أحقيته في الحصول على مستحقات دعم التعطل عن العمل «ساند»، مشيرة إلى شروط الحصول على الدعم.

الصحة: إلغاء خدمة نوع اللقاح من تطبيق «صحتي».. ومعرفته في مركز التطعيم

أوضحت وزارة الصحة، أنه تم إلغاء خدمة إظهار نوع اللقاح في كل مركز عبر تطبيق (صحتي)، وأن كل اللقاحات المعطاة بالمملكة آمنة.

وذكر حساب «الصحة 397» التابع للوزارة، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «حاليًا تم إلغاء خدمة إظهار نوع اللقاح في كل مركز عبر التطبيق، ما نؤكده لكم هو مأمونية جميع اللقاحات المعتمدة من قبل وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء في المملكة».

إحصائية: 98% نسبة التعافي من كورونا بالسعودية و70 مليون جرعة لقاح بالخليج

أعلن مركز الإحصاء الخليجي، أن عدد لقاحات كورونا بدول الخليج العربية تجاوزت 70 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس في السعودية 98%.

رسميًا.. السلفادور أول دولة تعتمد «بيتكوين» عملة قانونية

أعلن رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة، أن بلاده تملك الآن 400 بيتكوين، في إشارة إلى منح العملة المشفرة الصبغة القانونية واعتمادها رسميًا كأداة للدفع.

تشكيل الأخضر المتوقَّع لمباراة عُمان اليوم.. من يعوِّض غياب عطيف؟

يدخل المنتخب السعودي مواجهة نظيره العماني، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن التصفيات الآسيوية النهائية والمؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، بنفس تشكيل مواجهته الأخيرة أمام فيتنام، باستثناء علي الحسن، الذي يتوقع أن يدخل على التشكيلة الأساسية بديلًا للمصاب عبدالله عطيف.

عبرت الحدود من إثيوبيا.. الكشف عن سر الجثث الطافية بالنهر في السودان

كشفت السلطات المحلية في السودان، عن وجود عشرات الجثث لنساء ورجال وحتى أطفال، وصلت إلى مصب نهر سيتيت شرق البلاد، وفقا لشبكة «سي إن إن».

ووفقا للشبكة فقد أشارت الأدلة إلى أن القتلى من إقليم تيغراي الإثيوبي، وقال شهود عيان إن الجثث تحكي قصة مظلمة عن الاعتقالات والإعدامات الجماعية عبر الحدود في بلدة حميرة في الإقليم.

اتهام «طالبان» بإعدام شرطية حامل أمام أطفالها بأفغانستان.. والحركة: نحقق في الحادث

قتلت حركة طالبان ضابطة شرطة أفغانية حاملًا بالرصاص أمام زوجها وأطفالها في منزلها، في مدينة فيروزكوه، وسط مقاطعة غور غربي أفغانستان، بحسب ما ذكرت شبكة «سي إن إن».

والضابطة، التي تدعى بانو نيجار، كانت حاملاً في شهرها السادس، وعملت سابقا في سجن مقاطعة غور قبل سقوط المنطقة في أيدي طالبان.

مقطع فيديو متداول يوثق لحظة هروب أسرى سجن جلبوع

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق لحظات خروج 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع التابع لسلطات الاحتلال الإسرائيلي.

ويرصد الفيديو عددا من الأشخاص يظهرون فجأة ويركضون، فيما لم يتسن من صحة هذا الفيديو.

250 حاجزًا أمنيًا وحملات تمشيط.. إسرائيل تواصل البحث عن أسرى سجن جلبوع الفارين

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي، أعمال البحث عن الأسرى الفلسطينيين الستة الذين فروا من سجن جلبوع أمس.

وأقامت شرطة الاحتلال أكثر من 260 حاجزًا في أنحاء إسرائيل، فضلا عن حملات التمشيط الواسعة بحثًا عن الستة الفارين.

سويدي الجنسية.. الكشف عن هوية إرهابي متورِّط في إحراق الطيار الأردني «الكساسبة»

كشف القضاء السويدي، عن هوية أحد الإرهابيين المتورطين في قضية إحراق الطيار الأردني معاذ الكساسبة، وذلك على خلفية التحقيق في جرائم حرب ارتكبت في سوريا.

وقال المتحدث باسم النيابة العامة السويدية، لوكالة «فرانس برس»، أمس الإثنين: إن النيابة تجري تحقيقًا في جرائم حرب مشددة ارتكبت في سوريا، ومن بين المتهمين سويدي يدعى «أسامة كريّم»، وهو أحد المتورطين في جريمة «الكساسبة».

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 221.1 مليون شخص

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 221.1 مليون شخص، حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 5.49 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، حتى اليوم، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 221 مليونا و110 آلاف حالة.