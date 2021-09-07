بالصور.. إحباط تهريب 233 كجم حشيش بالساحل الشرقي والقبض على 7 متهمين

الرياض - محمد عبدالله - تمكنت مديرية مكافحة المخدرات وحرس الحدود من إحباط تهريب (233) كيلو جرامًا من الحشيش المخدر عبر الساحل الشرقي للمملكة، والقبض على 7 متهمين من عدة جنسيات.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي، بأنه وفي إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية، التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، تم إحباط محاولة تهريب (233) كيلو جرامًا من الحشيش المخدر عبر الساحل الشرقي للمملكة، حيث تمت متابعتها وضبطها بالتنسيق مع حرس الحدود وفق خطة أمنية محكمة.

وأوضح انه تم القبض على المتورطين في محاولة تهريب المخدرات، وعددهم (7) متهمين، منهم (3) يمنيين وسوريان ومصري وأردني.

وأشار الرائد النجيدي، إلى أنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق المقبوض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، مؤكدًا أن رجال مكافحة المخدرات سيتصدون لكل من تسول له نفسه مخالفة أنظمة وتعليمات المملكة، التي تجرم تهريب وترويج وتعاطي المخدرات بجميع أشكالها وأنواعها.

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