أمطار رعدية ورياح وأتربة بمنطقة مكة.. و«أمن الطرق» توجه تنبيهًا لقائدي السيارات

الرياض - محمد عبدالله - وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنويها لقائدي المركبات بمنطقة مكة المكرمة من أمطار رعدية ورياح نشطة، تستمر خلال الساعات المقبلة.

وذكرت أمن الطرق –عبر تويتر- أنها تود تنبيه مستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة، بأن المنطقة قد تشهدُ هطول أمطار رعدية إلى غزيرة يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

وطالبت من سالكي الطرق بمنطقة مكة المكرمة، بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة مع تمنياتها للجميع بالسلامة والأمان

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