السعودية تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في التعامل مع كورونا

الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة، د. عبدالله بن مفرح عسيري، إن السعودية احتلت المرتبة الثالثة عالميًا في التعامل مع فيروس كورونا، وفقا لمؤشر نيكاي.

وأضاف عسيري –عبر حسابه على تويتر- إن مؤشر نيكاي للتعافي من كوفيد والذى يقيس التعامل مع الإصابات والتغطية بالتحصينات وقياس عودة الأنشطة، في آخر تحديث له أوضح ن المملكة في المرتبة الثالثة عالميًا.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، قال يوم الأحد الماضي، إنه سيتم إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا للفئات الأشد حاجة صحيًا في المملكة التي لديها اضطرابات في المناعة أو خضعوا لعمليات زراعة.

وأضاف متحدث الصحة، أن إجمالي عدد جرعات كورونا المعطاة بلغ 38 مليون جرعة، فيما استكمل التحصين بجرعتين 15 مليون شخص.

اقرأ أيضًا:

الصحة: إلغاء خدمة نوع اللقاح من تطبيق «صحتي».. ومعرفته في مركز التطعيم