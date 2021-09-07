5 مناطق تتصدر إصابات كورونا.. والرياض تسجل 45 حالة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت منطقة الرياض إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 45 إصابة جديدة، من إجمالي 138 حالة وفقا لبيانات وزارة الصحة.

وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة التالية مسجلة 20 حالة، والشرقية 12 حالة، والمدينة المنورة 11 حالة، وجازان 10 حالات، والقصيم وعسير 7 حالات لكل منها، ونجران والحدود الشمالية 6 حالات لكل منها، وتبوك والجوف 4 حالات لكل منها، وحائل والباحة 3 حالات لكل منها.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 138 إصاباة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، و172 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كانت الوزارة ذكرت في وقت سابق، أنَّ التحصين ليس شرطًا، لدخول المراجعين للمستشفيات أو المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة أو عيادات طبية تخصصية، لغرض صحي أو طبي.

وأوضحت ان آلية التبديل بين لقاحات مطورة بتقنيات مختلفة ليست جديدة في علم تطوير اللقاحات وتستخدم منذ عام 1990.

وأشارت إلى أن التبديل آمن وفعّال وأنه يسمح بالتبديل للفئة من 12 – 18 عامًا بين لقاحي فايزر وموديرنا، فيما سيسمح بالتبديل للبالغين بين أسترازنيكا وفايزر، وأسترازينيكا وموديرنا، وفايزر وموديرنا.

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