إيقاف وكيل جامعة امتلك 19 عقارا و13 مليون ريال خلال فترة عمله

الرياض - محمد عبدالله - كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) اليوم الثلاثاء، عن توقيف وكيل جامعة بإحدى المناطق، لتضخم ثروته وتبين أنه يمتلك 19 عقارا يعود مصدرها لشركات تتعامل مع الجامعة، إضافة الى تضخم حساباته البنكية لـ13 مليون ريال.

وأوضح مصدر مسؤول بـ«نزاهة» أنه تم إيقاف وكيل جامعة سابق بإحدى المناطق، بسبب تضخم حساباته البنكية وثروته العقارية خلال فترة إشرافه على إدارة المشاريع بالجامعة.

وأضاف أن إجمالي الإيداعات النقدية والحوالات البنكية الواردة لوكيل الجامعة بلغت (13.000.000) ثلاثة عشر مليون ريال، كما امتلك (19) عقارًا تبين أن مصدرها من كيانات تجارية متعاقدة مع الجامعة.

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