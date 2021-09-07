شكرا لقرائتكم خبر عن الماجد : 17 مليون ساعة عمل تطوعي بمشاركة 288 ألف متطوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن صالح الماجد، أن رؤية 2030 أفردت مساحة كبيرة وضخمة لقطاع التنمية؛ حيث خصصت أكثر من برنامج من برامج التحول الوطني للقطاع الخيري والتنموي، مشيرا إلى أن التطوع موجود في المملكة منذ القدم، ولكن اليوم أصبح منظم وموثق وبفضل ذلك وصلت ساعات التطوع إلى 17 مليون ساعة عمل تطوعي بمشاركة أكثر من 288 ألف متطوع غير متكرر.

وقال خلال حديثه عن دور العمل التطوعي في رؤية 2030 والتي نظهما مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني: في السابق كانت معدلات المصاريف التشغيلية مقارنةً بالتبرعات تعتبر غير متوازنة؛ حيث كانت المصاريف التشغيلية تأخذ إلى 50% من التبرعات، بينما اليوم وصلت إلى أقل من 15% ، مبينا أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقوم بالدور الإشرافي على القطاع من خلال تقسيم الأدوار الاشرافية حيث تقوم الوزارة بالدور الاشرافي المالي وهناك أكثر من 27 جهة أخرى مشرفة فنياً تلتقي مع الجمعيات والمؤسسات الاهلية ، حيث قامت الوزارة بأكثر من 2500 زيارة للجمعيات وذلك من أجل التأكد من إجراءات الحوكمة .