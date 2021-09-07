اخبار السعوديه

مجموعة الحكير للسياحة تعلن صرف التعويضات لحملة حقوق الأولوية

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم مجموعة الحكير للسياحة تعلن صرف التعويضات لحملة حقوق الأولوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-07

مجموعة الحكير للسياحة تعلن صرف التعويضات لحملة حقوق الأولوية

ممن لم يمارسوا حقهم بالاكتتاب في الأسهم الجديدة ومستحقي الكسور

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية عن تاريخ البدء بتوزيع مبالغ التعويض لحملة حقوق الأولوية الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة ومستحقي الكسور.

وقالت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية – تداول – إن تاريخ توزيع التعويض للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب ومستحقي الكسور سيكون 1443-02-08 الموافق 2021-09-15 .

قيمة التعويضات

ولفتت إلى أن إجمالي المبلغ الذي سيوزَّع على الأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب ومستحقي الكسور هو 22,844,940.78 ريال.

طريقة تسليم تعويضات مجموعة الحكير

وقالت الشركة : سيقوم بنك الراجحي بإيداع المبالغ في الحسابات البنكية للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة ومستحقي الكسور، وأما بالنسبة للأشخاص المستحقين الذين لم تتوفر بيانات حساباتهم البنكية أو لم تكن مكتملة فبإمكانهم الاتصال بإدارة علاقات المستثمرين.
شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا