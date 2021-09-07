مجموعة الحكير للسياحة تعلن صرف التعويضات لحملة حقوق الأولوية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية عن تاريخ البدء بتوزيع مبالغ التعويض لحملة حقوق الأولوية الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة ومستحقي الكسور.

وقالت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية – تداول – إن تاريخ توزيع التعويض للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب ومستحقي الكسور سيكون 1443-02-08 الموافق 2021-09-15 .

قيمة التعويضات

ولفتت إلى أن إجمالي المبلغ الذي سيوزَّع على الأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب ومستحقي الكسور هو 22,844,940.78 ريال.

طريقة تسليم تعويضات مجموعة الحكير

وقالت الشركة : سيقوم بنك الراجحي بإيداع المبالغ في الحسابات البنكية للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة ومستحقي الكسور، وأما بالنسبة للأشخاص المستحقين الذين لم تتوفر بيانات حساباتهم البنكية أو لم تكن مكتملة فبإمكانهم الاتصال بإدارة علاقات المستثمرين.

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