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كشف المركز الوطني للأرصاد عن المدين التي سجلت درجات حرارة هي الأعلى على مستوى المملكة اليوم الثلاثاء.
وأوضح المركز أن الدمام جاءت في المرتبة الأولى بـ 47.6، تليها الأحساء بـ 45.9، ثم القيصومة وحفر الباطن بـ 45.6.
وأضاف المركز: سجلت الخرج ورفحاء درجة 45، فيما سجلت الرياض والقصيم وعرفة 44، بينما كانت درجة الحرارة في المدينة المنورة 43.
07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443 03:51 PM
تلتها الأحساء ثم القيصومة وحفر الباطن.. وبعدهم الخرج ورفحاء"الأرصاد": هذه المدينة هي الأعلى حرارة اليوم بـ 47.6 درجة
كشف المركز الوطني للأرصاد عن المدين التي سجلت درجات حرارة هي الأعلى على مستوى المملكة اليوم الثلاثاء.
وأوضح المركز أن الدمام جاءت في المرتبة الأولى بـ 47.6، تليها الأحساء بـ 45.9، ثم القيصومة وحفر الباطن بـ 45.6.
وأضاف المركز: سجلت الخرج ورفحاء درجة 45، فيما سجلت الرياض والقصيم وعرفة 44، بينما كانت درجة الحرارة في المدينة المنورة 43.
، "الأرصاد": هذه المدينة هي الأعلى حرارة اليوم بـ 47.6 درجة ،
المصدر : الخليج 365
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