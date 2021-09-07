محمد بن مسعود - الدمام - قال إنهما أساطير صنعت كرة القدم " السعودية وجّه محترف نادي الهلال الحالي، الفرنسي باقيتمبي قوميز بالغ شكره لرئيس الهلال السابق سامي الجابر على اللقاء الذي جمعه بالأسطورة النصراوية ماجد عبدالله . ونشر قوميز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة تجمعه بكلٍ من سامي الجابر وماجد عبدالله . وقال قوميز موجهاً حديثه لسامي الجابر: "شكرًا سامي على تقديمك لي لماجد، كان من دواعي سروري التفاعل مع الأساطير الذين صنعوا تاريخ كرة القدم السعودية". وردّ الجابر على تغريدة قوميز قائلاً: "يسعدني أنك قابلت ماجد الذي يتمتع بشخصية رائعة، وأنا متأكد أنك سمعت عنه الكثير، أتمنى لك كل التوفيق" .

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443 03:57 PM قال إنهما أساطير صنعت كرة القدم "السعودية" قوميز" لـ"سامي الجابر": شكرًا لك على مقابلتي مع "ماجد عبدالله" قوميز" لـ"سامي الجابر": شكرًا لك على مقابلتي مع "ماجد عبدالله" وجّه محترف نادي الهلال الحالي، الفرنسي باقيتمبي قوميز بالغ شكره لرئيس الهلال السابق سامي الجابر على اللقاء الذي جمعه بالأسطورة النصراوية ماجد عبدالله . ونشر قوميز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة تجمعه بكلٍ من سامي الجابر وماجد عبدالله . وقال قوميز موجهاً حديثه لسامي الجابر: "شكرًا سامي على تقديمك لي لماجد، كان من دواعي سروري التفاعل مع الأساطير الذين صنعوا تاريخ كرة القدم السعودية". وردّ الجابر على تغريدة قوميز قائلاً: "يسعدني أنك قابلت ماجد الذي يتمتع بشخصية رائعة، وأنا متأكد أنك سمعت عنه الكثير، أتمنى لك كل التوفيق" . الكلمات المفتاحية

، قوميز" لـ"سامي الجابر": شكرًا لك على مقابلتي مع "ماجد عبدالله" ،

المصدر : الخليج 365

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