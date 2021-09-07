، بالفيديو.. إيقاف الأوز للمرور ينتهي بصدمة في إحدى السيارات ،

محمد بن مسعود - الدمام - هذا ما حدث مع أسرة البط في مكتبة الجامعة

لم يدرك قطيع الأوز حجم الخطر والصدمة التي تسبب بها، حين أوقف حركة المرور على أحد الطرق جنوبي شرق لندن، فرغم مراقبة البعض واستمتاعهم بالمشهد، لكن في إحدى السيارات كانت امرأة حاملًا وعلى وشك المخاض.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، تم التقاط المشهد صباح يوم 28 أغسطس الماضي، على أحد الطرق بالقرب من حديقة جرينتش جنوبي شرق لندن.

وقد التقط الفيديو الدكتوره إيسلينج روش موريس، كبير علماء النفس بعيادات التأمين الصحي، أثناء ممارستها هواية ركوب الدراجات.

ويظهر الفيديو حوالي 20 من الطيور الأوز وهي خارجة الواحدة تلو الأخرى من بحيرة صغيرة على جانب الطريق، وتسير بعدها في طابور واحد عابرة الطريق من المكان المخصص لعبور المشاة، وقد توقف المرور في الاتجاهين.

وفي الناحية الأخرى من الطريق، يعاود الأوز التجمع في أحد الحقول.

ويمكن رؤية المارة وهم يتوقفون لتصوير اللحظة المسلية حيث اضطرت السيارات إلى الانتظار عدة دقائق في الاتجاهين.

وغردت "ايسلينج" قائلة: "ازدحام مروري صباح السبت"، ورد أحدهم: "إنهم بالتأكيد يأخذون وقتهم على مهل، أليس كذلك؟".

وعلق آخر قائلاً: "لا يوجد احترام لسائقي السيارات الذين يدفعون الضرائب، لكنه مشهد رائع".

وكشف أحد المعلقين عن مفاجأة صادمة، حين قال: "في الطريق إلى مستشفى لويشام مع سيدة في المخاض".

ووصف أحد مستخدمي تويتر اللحظة بأنها "لطيفة ومحبطة".

وقالت "الديلي ميل"، رغم ما تسببت هذه الطيور من إحباط للبعض، لكنها على الأقل تعرف إلى أين تتجه، على عكس عائلة البط التي تجولت في مكتبة جورج جرين في جامعة نوتنغهام.

فقد تم تصوير خمسة من صغار البط وهم يتبعون والدتهم من خلال باب مفتوح عبر بوابات الأمن إلى المكتبة في شهر يوليو من العام الجاري.

وقد تمتعت الطيور بالسير "الهادئ ودون أي ارتباك" حول ممرات الكتب قبل أن يصطحبها أمين مكتبة إلى خارج المبنى بأمان.

