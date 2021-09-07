اخبار السعوديه

السعودية الثالثة عالمياً في مؤشر نيكاي لقياس التعافي من كورونا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

محمد بن مسعود - الدمام - في آخر دراسة معتمداً فيها على عدد الإصابات المؤكدة وعودة الأنشطة

وضع مؤشر نيكاي الياباني للتعافي من مرض كوفيد -19، في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث التعامل مع الإصابات بالفيروس وتغطية اللقاحات للأفراد، وذلك في آخر دراسة لـ"نيكاي" بنهاية شهر أغسطس الفائت.

وتشمل مقارنات "مؤشر نيكاي" أكثر من 120 دولة ومنطقة في إدارة العدوى وإطلاق اللقاحات والتنقل الاجتماعي ويصدر دراسته في نهاية كل شهر ميلادي، حيث يشير الترتيب الأعلى في قائمته إلى أن بلدًا أو منطقة ما أقرب إلى التعافي مع انخفاض أعداد حالات كوفيد-19 المؤكدة، ومعدلات التحصين الأفضل وتسهيل عودة الأنشطة المختلفة لما كانت عليه.

السعودية الثالثة عالمياً في مؤشر نيكاي لقياس التعافي من كورونا

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443 03:34 PM

في آخر دراسة معتمداً فيها على عدد الإصابات المؤكدة وعودة الأنشطة

السعودية الثالثة عالمياً في مؤشر نيكاي لقياس التعافي من
فهد الغبيوي

وضع مؤشر نيكاي الياباني للتعافي من مرض كوفيد -19، السعودية في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث التعامل مع الإصابات بالفيروس وتغطية اللقاحات للأفراد، وذلك في آخر دراسة لـ"نيكاي" بنهاية شهر أغسطس الفائت.

وتشمل مقارنات "مؤشر نيكاي" أكثر من 120 دولة ومنطقة في إدارة العدوى وإطلاق اللقاحات والتنقل الاجتماعي ويصدر دراسته في نهاية كل شهر ميلادي، حيث يشير الترتيب الأعلى في قائمته إلى أن بلدًا أو منطقة ما أقرب إلى التعافي مع انخفاض أعداد حالات كوفيد-19 المؤكدة، ومعدلات التحصين الأفضل وتسهيل عودة الأنشطة المختلفة لما كانت عليه.

الكلمات المفتاحية
efccadbb42.jpg

، السعودية الثالثة عالمياً في مؤشر نيكاي لقياس التعافي من كورونا ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية الثالثة عالمياً في مؤشر نيكاي لقياس التعافي من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا