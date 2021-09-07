الانتهاء من صيانة باب الكعبة المشرفة وتلميع الحجر الأسود

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-07

متابعات الخليج 365 - واس

أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال صيانة باب الكعبة المشرفة والإطار الفضي للحجر الأسود، التي تم إنجازها وفق أساليب متطورة وحديثة، في تنفيذ الأعمال الخاصة بالكعبة المشرفة والعناصر المتعلقة بها.

صيانة باب الكعبة والحجر الأسود

وأوضح مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام، الدكتور سعد بن محمد المحيميد، أن وكالة شؤون المسجد الحرام تشرف على كافة الأعمال الخاصة بالكعبة المشرفة والعناصر المتعلقة بها بالتكامل، والتنسيق مع مختلف وكالات الرئاسة المتخصصة وبعض الجهات ذات العلاقة بالمسجد الحرام، ويقوم على تنفيذها فريق فني متخصص ومؤهل.

وأضاف إن تلك الأعمال تجسد اهتمام القيادة الرشيدة -حفظهما الله- بالحرمين الشريفين لما تحمله من مكانة عظيمة في قلوب المسلمين.



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