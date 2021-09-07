محمد بن مسعود - الدمام - يتداول عند 71.85 دولاراً أمريكياً للبرميل انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم بنسبة 0.51 %، ما يعادل 0.37 دولار أمريكي، ليتداول عند 71.85 دولاراً أمريكياً للبرميل. وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.83 % أو ما يعادل 0.57 دولار، عند 68.36 دولاراً أمريكياً للبرميل. 07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443 02:42 PM يتداول عند 71.85 دولاراً أمريكياً للبرميل سعر خام "برنت" ينخفض بنسبة 0.51 % سعر خام "برنت" ينخفض بنسبة 0.51 % انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم بنسبة 0.51 %، ما يعادل 0.37 دولار أمريكي، ليتداول عند 71.85 دولاراً أمريكياً للبرميل. وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.83 % أو ما يعادل 0.57 دولار، عند 68.36 دولاراً أمريكياً للبرميل. الكلمات المفتاحية ، سعر خام "برنت" ينخفض بنسبة 0.51 % ،

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