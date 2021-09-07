، التصدير الخارجي يرفع حجم مبيعات موسم عنيزة للتمور ،

محمد بن مسعود - الدمام - يستقبل إنتاج 8 ملايين نخلة من جميع مزارع المنطقة

سجلت مبيعات موسم عنيزة للتمور الذي تنظمه غرفة المحافظة، ارتفاعاً في المبيعات من خلال التصدير الخارجي الذي أدى دوراً مهماً في ارتفاع نسبة المبيعات، عبر الاتصال المباشر بين تجار التمور في عنيزة والمستوردين من خارج المملكة وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي، نظراً للثقة المتبادلة بين التجار والمستوردين.

وقال رئيس لجنة التصدير بموسم عنيزة للتمور عبدالرحمن بن محمد الكريدا: تجار التمور من داخل وخارج منطقة القصيم استفادوا من توازن الأسعار، مما انعكس على ارتفاع نسبة ما تم تصديره لخارج المملكة.

يُذكر أن موسم عنيزة للتمور يستقبل إنتاج أكثر من ثمانية ملايين نخلة من جميع مزارع المنطقة، التي يبلغ إنتاجها أكثر من 200 ألف طن سنوياً، كما يرد إليه إنتاج التمور من المناطق المجاورة.