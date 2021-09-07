محمد بن مسعود - الدمام - الجانبان ناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك استقبل الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة اليوم، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية فارس أسعد.

وشهد اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. 07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443 02:37 PM الجانبان ناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك أمير مكة يستقبل القنصل العام للولايات المتحدة أمير مكة يستقبل القنصل العام للولايات المتحدة استقبل الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة اليوم، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية فارس أسعد.

وشهد اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. الكلمات المفتاحية ، أمير مكة يستقبل القنصل العام للولايات المتحدة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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