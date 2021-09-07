، وزير البيئة يزور مشروع البحر الأحمر ويقف على آخر تطوراته ،

محمد بن مسعود - الدمام - اطلع على الإنجازات وقام بزراعة إحدى الشتلات داخل المشتل

قام وزير البيئة والمياه والزراعة عضو مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير المهندس عبدالرحمن الفضلي، بزيارة ميدانية لمقر مشروع البحر الأحمر، للوقوف على آخر التطورات والإنجازات التي تمت في مقر المشروع.

وتجول "الفضلي" يرافقه الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو، وكبير إداريي الشركة المهندس أحمد غازي درويش، وعدد من المديرين التنفيذيين، على محطات الإنجاز في المشروع وبعض الأعمال التطويرية فيه، لاسيما مقر الموظفين السكني المؤقت والذي يتسع حالياً لأكثر من 500 موظف، ومنطقة الإنشاءات في مدينة الموظفين السكنية، والتي سيتم الانتهاء من أعمال الإنشاء والبناء فيها قريباً، حيث تضم مقرات المكاتب الإدارية الرئيسة والسكن الدائم للموظفين والإداريين، وفندق داخلي للموظفين بمرافقه المتعددة، إضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى، التي ستلبي احتياج أكثر من 14 ألف موظف وأهاليهم في المرحلة المقبلة.

بعد ذلك، انتقل الوزير لمقر مشتل مشروع البحر الأحمر الزراعي الأكبر على مستوى المنطقة، مطلعاً على أبرز الإنجازات فيه، ومستمعاً لشرح من موظفي المشتل عن مكوناته وسبل العمل فيه.

وقام بزراعة إحدى الشتلات داخل المشتل، الذي سيوفر أكثر من 15 مليون شتلة مستقبلاً لمد مشاريع الوجهة بالغطاء النباتي الكافي، وتأمين احتياجات المشاريع المحيطة، حيث جاءت فكرة إنشائه انطلاقاً من مبدأ الاستدامة والمطبق على شتى أعمال البحر الأحمر لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والحد من البصمة والتأثير على البيئة جراء نقل الشتلات داخلياً وخارجياً.

وفي الختام، وقف وزير البيئة والمياه والزراعة على أبرز التطورات في مطار مشروع البحر الأحمر الدولي، والذي سيستقبل أول زواره بنهاية العام القادم 2022م.