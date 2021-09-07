شكرا لمتابعة خبر عن "الحج والعمرة" توضح المدة الفاصلة لتصاريح العمرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

شددت وزارة الحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، على عدم إمكانية أداء العمرة أو الصلاة في المسجد الحرام، أو الصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي أو زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، دون وجود تصاريح فعالة للمستفيد من خلال تطبيق «اعتمرنا» والحجز في الموعد المراد على حسب التوفر للمواعيد.

وقالت الوزارة، أنه عند وجود تصريح للعمرة سواء في حال كان المعتمر داخل الحرم المكي أو لم يتم الوجود في وقت التصريح، فسيتم احتسابه كـ«تصريح سابق» ولا يتم إصدار تصريح آخر إلا بعد مضي 15 يوما على التصريح السابق.

وأوضحت إنه عند عدم الذهاب للعمرة يعد التصريح «سابقا» بعد انتهاء الوقت المحدد له وغير صالح للاستخدام، ويلزم الانتظار بحسب المدة المذكورة في التطبيق حتى يتم الحجز مجددا، فيما تطبيق «اعتمرنا» لا يسمح بحجز أكثر من تصريح في الوقت نفسه، مع مراعاة المدة اللازمة بين كل تصريح وآخر.

وأشارت إلى إنه تم تحديد المدة الزمنية لتصاريح العمرة بـ15 يوماً بين كل تصريح وآخر، والصلاة في الروضة الشريفة بـ30 يوماً، بينما لا يمكن حجز الصلوات في المسجد الحرام لأكثر من يوم في الوقت نفسه، بل يمكن الحجز ليوم آخر بعد انتهاء صلاحية التصاريح الحالية، بحسب "عكاظ" .