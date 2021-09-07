شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إغلاق 7 مصانع للخرسان لقربها من المواقع العمرانية بحفر الباطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حفر الباطن (صدى):

تمكنت أمانة حفر الباطن، اليوم الثلاثاء، من إغلاق 7 مصانع للخرسان لقربها من المواقع العمرانية.

وجاء ذلك بعد ان تقدم الأهالي بشكوى للجهات الأمنية نظرًا لوجود المصانع في مناطق سكنية، حيث أنها تلوث البيئة وتنشر الأمراض بسبب الغبار ومخلفات الأسمنت.

وذكرت تقارير أنه تم التعامل مع المصانع بشكل نظامي، حيث تم إعطائهم مهلة سنة للانتقال إلى مكان آخر، وفقًا لقناة " الإخبارية ".

وأضافت التقارير أن أمانة حفرا لباطن قامت بدراسة هذا الموقع وقررت تحويله إلى مشروع ترفيهي وواجهة للمحافظة.