شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. منقذ طفل السيارة بالعرضيات: لم أتردد لحظة في إنقاذه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد منقذ الطفل محمد العامري، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتردد لحظة في إنقاذ الطفل عندما تحركت به السيارة لوسط الطريق في محافظة العرضيات بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضح منقذ الطفل، أنه لم يكن منتبه للسيارة حيث أنه يعمل بالمطعم الذي كانت السيارة متوقفة أمامه، وعمله تابع لتطبيق توكلنا وقياس درجة حرارة زائري المطعم، لافتًا إلى أنه خرج إلى سيارته لشحن بطارية الجوال، ليلفت انتباه أن السيارة المجاورة له بها طفلين.

وقال أنه انتبه حينها إلى أن السيارة ترجع بهم إلى الخط مما دفعه إلى الركض خلف السيارة وفتح باب الراكب وقام بإيقافها؛ ليأتيه والد الطفلين وهو باكستاني الجنسية الذي أخذ يبكي وقبل منقذ الطفلين فوق رأسه ووجه له الشكر، بحسب تصريحاته لقناة "الإخبارية".