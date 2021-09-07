بالصور.. تنظيف وتلميع باب الكعبة وإطار الحجر الأسود بأساليب متطورة حديثة

الرياض - محمد عبدالله - قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتوجيه من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بأعمال تنظيف وتلميع باب الكعبة المشرفة والإطار الفضي للحجر الأسود.

وقال مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، إنه تم تنفيذ أعمال تنظيف وتلميع باب الكعبة المشرفة والإطار الفضي للحجر الأسود، بأساليب متطورة حديثة، مع تحري الفريق الفني أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي لإنهاء المهمة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية.

وأوضح ان الرئاسة تستخدم أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية وبأساليب متطورة وطرق احترافية في تنفيذ الأعمال الخاصة بالكعبة المشرفة والعناصر المتعلقة بها.

وأضاف المحيميد أن تلك الأعمال تجسد اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، بالحرمين الشريفين وبخاصة الكعبة المشرفة لما تحمله من مكانة عظيمة في قلوب المسلمين، مؤكداً أن ذلك نهج جميع من تعاقبوا على حكم هذه البلاد المباركة.

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