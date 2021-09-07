شرطة منطقة مكة تضبط مواطنين بحوزتهما 12 كجم حشيشًا بالقنفذة

الرياض - محمد عبدالله - تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من ضبط مواطنين بمحافظة القنفذة وبحوزتهما 12 كيلو جرام من الحشيش المخدر.

وقال المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة (عبر حساب الأمن العام على تويتر)، بأن دوريات الأمن بالمنطقة ألقت القبض على مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، بمحافظة القنفذة، وضُبط بحوزتهما على أكثر من 12 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر.

وأشار إلى أنه جرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات الأولية، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

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